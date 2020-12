Covid: ricoveri ancora in calo in Lombardia, +172 decessi

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Continua il calo dei ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-18, 748 in totale) che nei reparti ordinari(-114, 5.613 in totale). Con 24.229 tamponi effettuati sono 2.093 i nuovi positivi, con il rapporto all'8,6% identico a ieri. Tornano a salire i decessi che sono 172, per un totale di 23.449 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, nella città metropolitana di Milano ci sono 632 nuovi casi, di cui 334 a Milano città, 275 a Varese, 231 a Brescia, 182 a Pavia, 176 a Monza e Brianza, 130 a Como e 120 a Mantova. (ANSA).