Axa Italia, oltre l'assicurazione con nuova piattaforma Salute

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Axa Italia va oltre l'assicurazione e lancia la nuova piattaforma Salute, facendo leva sull'innovazione digitale. Si tratta di un ecosistema di servizi integrati, accessibili sempre e ovunque, che vanno dalla valutazione del sintomo all'orientamento medico fino alla cura, sfruttando l'intelligenza artificiale.

"Su un fronte particolarmente importante in questo momento storico come la salute, continuiamo a essere più che mai innovatori a supporto dell'intera società con azioni concrete, in linea con la nostra missione di protezione e con la nostra strategia di passare da player a partner", afferma il Ceo di Axa Italia, Patrick Cohen. Accessibile dal sito della compagnia assicurativa, e anche dall'app, la piattaforma "offre un'esperienza semplice e immediata a disposizione di tutti, non solo dei clienti, gratuitamente". Grazie alla funzione di valutazione dei sintomi, basata su Intelligenza artificiale, è possibile avere in pochi minuti una prima ipotesi di diagnosi e suggerimenti utili personalizzati rispondendo ad una serie di domande tramite chat dedicata.

"Un'opportunità che Axa Italia mette a disposizione - spiega il gruppo - per dare un contributo fattuale in un momento di sovraccarico del Servizio Sanitario Nazionale". Per i clienti Salute si aggiungono ulteriori servizi, particolarmente utili soprattutto in questa fase di limitazione degli spostamenti, come la possibilità di richiedere una consulenza medica telefonica o in videochiamata, l'accesso a una lista di strutture convenzionate Axa e un medical concierge per prenotare prestazioni sanitarie e richiedere un codice sconto per accedere a tariffe agevolate. (ANSA).