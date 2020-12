Uccise ex socio: condanna 'dimezzata' in appello a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - La Corte d'assise d'appello di Milano ha condannato a 16 anni di carcere, dimezzando così la pena di 30 anni inflitta in primo grado in abbreviato, Marco Villa, accusato di avere ucciso a coltellate l'ex socio William Lorini, nel maggio 2018.

La Corte, presieduta da Giovanna Ichino, ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La madre della vittima è scoppiata in lacrime dopo la lettura del dispositivo.

"Una sentenza sconvolgente, così si giustifica chi vive un'esistenza senza regole, con abuso di droga e alcol", hanno commentato i legali di parte civile, gli avvocati Michele Andreano e Alessandra Silvestri.

Le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni. Il sostituto pg Fabio Napoleone aveva chiesto la conferma della condanna del 29enne per omicidio volontario, senza attenuanti generiche e con l'aggravante dei futili motivi. Stamane, poco prima dell'inizio dell'udienza, rendendo dichiarazioni spontanee in video collegamento dal carcere, l'imputato ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e ha detto di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto. (ANSA).