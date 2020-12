Pugilato: Armando l'ultimo Casamonica, il 19 debutto da pro

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Sabato 19 dicembre la boxe torna a Rozzano, comune a sud di Milano, con un evento a porte chiuse dedicato a Saverio Parente organizzato dalla Opi 82 della famiglia Cherchi e dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Rozzano, la Federazione Pugilistica Italiana, il suo comitato regionale lombardo e la società Artmediasport.

Al palazzo dello sport sono previsti cinque combattimenti fra professionisti. Nel più importante l'imbattuto peso welter Nicholas Esposito sfiderà Giovanni D'Antoni sulla distanza delle 8 riprese. Nella classifica dei pesi welter della Federboxe, Esposito è numero 8 e D'Antoni è numero 11. Si tratta, quindi, di una sfida tra due pugili quotati che avvicinerà il vincitore ad un match per il titolo nazionale attualmente detenuto da Tobia Loriga.

Saliranno sul ring anche il peso leggero Luca Grusovin (al debutto dopo una buona carriera dilettantistica nel pugilato e attuale campione del mondo di kickboxing), il peso superwelter Samuel Nmomah (13-0) e il peso superleggero Nicolò Amore.

Ci sarà anche il debutto fra i professionisti del peso superleggero Armando Casamonica, ventenne soprannominato 'la Furia del Quadraro', che boxava già a undici anni ed è l'ultimo esponente in campo pugilistico di una famiglia che ha già avuto altri protagonisti fra le corde del ring, come Romolo Casamonica, che ha rappresentato l'Italia del pugilato all'Olimpiade di Los Angeles 1984 e poi è stato campione italiano dei welter, e Sandro Casamonica che è stato campione internazionale Wba dei pesi leggeri. Il ventenne Armando, che ora approda fra i professionisti, finora è stato campione italiano Junior e poi dilettanti e Guanto d'oro. Il nome del suo avversario, come quelli dei rivali di Grusovin, Nomomah e Amore, saranno comunicati nei prossimi giorni.