Europa League: Pioli "Ibra sta meglio,con Sparta torna Leao"

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic non ci sarà domani contro lo Sparta Praga ma "sta meglio, sta proseguendo il suo recupero e vediamo dove ci porterà", chiarisce il tecnico Stefano Pioli alla vigilia della sfida. Nell'ultimo match della fase a gironi di Europa League l'allenatore del Milan darà spazio alle seconde linee e in campo si rivedrà Rafael Leao dopo l'infortunio rimediato con la nazionale Under 21 portoghese: "E' disponibile per domani.

Vorrei fargli giocare uno spezzone di partita, è fuori da molto tempo". Out invece Bennacer: "Ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Non verrà convocato ma penso che venerdì sarà in gruppo e potrà essere a disposizione per domenica contro il Parma". (ANSA).