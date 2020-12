Europa League: Pioli, domani in campo chi ha giocato meno

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "Tutti stiamo lavorando con grande attenzione, disponibilità e partecipazione. Siamo tanti ma non possiamo giocare tutti gli stessi minuti, domani ci sarà spazio per chi è sceso meno in campo e sono sicuro si faranno trovare tutti pronti": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro lo Sparta Praga, ultima sfida del girone di Europa League. Il Milan è già qualificato ai sedicesimi ma in palio, nella sfida di domani, c'è il primo posto del girone. "Nel Milan c'è grande competitività. Avevo chiesto alla società di avere più titolari possibili - spiega Pioli - e il club mi ha accontentato. Poi sono responsabile delle scelte ma è importante avere giocatori pronti e forti.

Domani la squadra farà una buona partita e cercherà di vincere".

