E.League: Kotal, renderemo difficile vittoria girone a Milan

"Il Milan sta bene, guida il campionato e ha una rosa incredibilmente ampia e di alta qualità. Credo che renderemo loro difficile il viaggio verso la vittoria nel girone".

Václav Kotal, tecnico dello Sparta Praga, avversario del Milan domani in Europa League, promette di complicare i piani dei rossoneri ancora in corsa per il primo posto nel girone perché lontani un solo punto dal Lille. "Il Milan ha tante alternative davanti - ricorda l'allenatore - vedremo chi partirà. Ci prepareremo a tutte le possibilità, abbiamo visto tutte le loro partite. I loro giocatori sono veloci, ci stiamo impegnando".

