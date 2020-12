Covid: Rfk Human Rights Italia premia impegno nella pandemia

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Per i 72 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, il Robert F. Kennedy Human Rights Italia organizza 'La notte dei diritti umani', una serata con il premio annuale assegnato dall'organizzazione no profit seguito da un concerto dei Cameristi della Scala, con il contralto Daniela Pini e Francesco Manara, primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala. L'appuntamento, dalle 19, è per giovedì 10 dicembre su sito e pagina Facebook dell'organizzazione e sugli schermi degli Ibm Studios su Piazza Gae Aulenti a Milano.

Gli Rfr Human Rights Italia Awards 2020 sono assegnati a tre realtà che si sono distinte in questo periodo di particolare difficoltà, Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze, Fondazione Bambino Gesù e Caritas Ambrosiana. "Il 2020 è stato uno degli anni più difficili e tragici dal secondo dopoguerra ad oggi - afferma Stefano Lucchini, presidente del Robert F.

Kennedy Human Rights Italia - ma noi vogliamo chiuderlo nel segno della speranza e con gli occhi rivolti al futuro. Il nostro desiderio è che leggendo la Dichiarazione universale dei diritti umani si apprezzi ancora di più la nostra Carta Costituzionale, che rimane una delle più complete del mondo non solo in tema di diritti umani".

Durante l'evento sarà possibile effettuare donazioni in favore dei progetti del Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

