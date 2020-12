Champions: Handanovic, noi non da Europa? Il campo non mente

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "L'Inter non è una squadra da Champions? Sì, lo dicono i punti e il campo non mente mai. Sono sei partite e bisogna accettare il verdetto". Il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, commenta così l'eliminazione dei nerazzurri in Champions. "Abbiamo dato tutto. È stato un gruppo equilibrato, noi abbiamo perso l'occasione a Kiev e oggi.

Avevamo la partita in mano, abbiamo provato di tutto ma ci è mancato solo il gol. Potevamo fare meglio, ma non c'è tempo di piangere. Restano campionato e Coppa Italia, ora dobbiamo pensare subito al Cagliari". (ANSA).