Alimentare: una filiale americana per Oleificio Zucchi

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - In un momento storico complesso, l'azienda cremonese 'Oleificio Zucchi' decide di consolidare la propria presenza negli Stati Uniti e annuncia l'apertura di una propria filiale a New York in occasione dei suoi 210 anni di storia: 'Zucchi 1810'.

Il progetto statunitense è stato affidato a Franco Denari, esperto manager nello sviluppo del made in Italy all'estero. La strategia di sviluppo riguarderà i canali tradizionali quali ristorazione e retail con una progressiva estensione dell'offerta sui canali digitali. "Circa il canale retail - spiega l'azienda - gli obiettivi della filiale si fonderanno su quattro punti cardine", dall'ampliamento "della distribuzione su scala nazionale" al "presidio progressivo di ogni singolo Stato americano".

Quello della ristorazione è il canale che, in particolare negli Stati Uniti, ha sofferto più di tutti. La pandemia ha costretto gli americani a cucinare di più in casa, modificando le abitudini e spostando l'attenzione su aspetti qualitativi e nutrizionali che erano rimasti in secondo piano. "L'Oleificio Zucchi - spiega l'azienda cremonese - è pronto a supportare il food service in questo nuovo approccio, fondato sulla ricerca di materie prime d'eccellenza, e sull'alto valore aggiunto della tradizione alimentare italiana anche in termini salutistici".

"L'azienda ha fatto della trasparenza e della sostenibilità i suoi capisaldi, e si è posta da subito come partner affidabile ed esperto", ha commentato Franco Denari, executive chairman di Zucchi 1810. "Raccontando la nostra storia, vogliamo portare i consumatori americani a sviluppare una maggiore consapevolezza dei prodotti che utilizzano, spronandoli a ricercare l'eccellenza sotto tutti i punti di vista".

"In questa fase cruciale per le abitudini di consumo alimentare, è importante per noi cogliere la sfida del mercato americano, scegliendo un ruolo da protagonisti attivi e promuovendo il made in Italy", ha aggiunto Alessia Zucchi, amministratore delegato dell'azienda.

Oleificio Zucchi ha scelto di annunciare l'apertura della filiale dal cuore di New York: Times Square. Il logo è stato presente per 15 minuti sul maxi schermo Nasdaq. (ANSA).