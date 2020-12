Le donne nello sviluppo del Sud Italia, confronto online

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Un confronto tra esponenti del governo, delle imprese e dell'università per parlare dell'importanza e del ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Si intitola 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio' l'evento online che si terrà domani, mercoledì 9 gennaio, alle ore 17 in streaming sul sito di Intesa Sanpaolo.

A dialogare, moderati dal direttore de Il Mattino Federico Monga, saranno Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo, Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Lucrezia Reichlin, presidente Fondazione Ortygia Business School e Professore di Economia alla London Business School, e Rosa Grimaldi dell'Università di Bologna in rappresentanza del mondo accademico, Marina Lalli Amministratore Unico Terme Margherita di Savoia a testimonianza dell'imprenditoria femminile. Per seguire la diretta basterà collegarsi al sito gruppo.intesasanpaolo.com. (ANSA).