Champions:Inter;D'Ambrosio "3 punti per non avere rimpianti"

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - "Il rammarico è che domani non dipenderà solo da noi. Per non avere rimpianti, dovremo fare tre punti. Sarà una gara a sé e piena di ostacoli. Dovremo dare il 110% per non avere rimpianti, a prescindere dagli altri risultati". Lo ha detto il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, alla vigilia della decisiva sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

"Rispetto al passato - ha proseguito -, posso dire con tranquillità che è cambiato il modo di lavorare e approcciarsi a questa maglia. Sono certo che continueremo a crescere perché c'è una mentalità vincente". (ANSA).