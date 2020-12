Champions: Atalanta; con l'Ajax c'è anche Gosens

(ANSA) - BERGAMO, 08 DIC - C'è anche Robin Gosens fra i 23 convocati dell'Atalanta per la trasferta di Champions League ad Amsterdam contro l'Ajax. Il laterale mancino tedesco era risultato positivo al tampone venerdì scorso, senza poter partire con la squadra alla volta di Udine per la partita di campionato poi rinviata per campo impraticabile, negativizzandosi al controllo successivo. Ai fini del reinserimento nel gruppo squadra, anche alla luce dei protocolli Uefa, era comunque necessaria l'attestazione di falsa positività dell'Agenzia per la Tutela della Salute della Provincia di Bergamo. (ANSA).