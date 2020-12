Scala: Armani, spettacolo degno di Milano

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Uno spettacolo godibilissimo, che ha ricordato a molti i momenti stupendi vissuti in questo meraviglioso teatro": così Giorgio Armani commenta con l'ANSA lo spettacolo 'A riveder le stelle' che ha inaugurato la stagione della Scala.

"Devo dire - aggiunge Armani, che ha seguito la serata da casa - che sono molto contento di come sono apparsi alcuni protagonisti con i miei abiti". Per lo stilista, che ha vestito tante prime, compresa questa (suoi i capi indossati da molti artisti), quello andato in scena stasera è "uno spettacolo degno di Milano". (ANSA).