I Tokio Hotel in Italia nel 2021, a ottobre a Milano

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - I Tokio Hotel annunciano il loro Beyond the World Tour nel 2021 con una tappa esclusiva anche in Italia: l'appuntamento è venerdì 29 ottobre al Fabrique di Milano.

Nel 2019 e a inizio 2020 la band si è esibita in 43 spettacoli in tutta Europa e negli Stati Uniti per il Melancholic Paradise Tour, bloccato poi dalla pandemia.

Attualmente è a Berlino al lavoro sul sesto album in studio: dopo Melancholic Paradise, When It Rains Pours e Chateau nel 2019, il nuovo singolo Berlin è un brano al pianoforte, dinamico, malinconico, emozionante.

"Il tempo trascorso dall'inizio della pandemia sembra un'eternità per i nostri fan così come per noi. Siamo incredibilmente grati per la lealtà dei nostri fan e non vediamo l'ora di tornare finalmente sul palco e festeggiare con loro", spiegano i Tokio Hotel. "Sono mesi che lavoriamo sull'allestimento dello spettacolo e stiamo mettendo a punto la scaletta, perché oltre alle canzoni degli ultimi 15 anni vogliamo eseguire molte nuove canzoni dal nostro prossimo album". (ANSA).