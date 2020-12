Incendio in una villetta in Brianza, salvati da CC

(ANSA) - MONZA, 06 DIC - Alcune candele lasciate accese o il malfunzionamento del camino potrebbero essere state la cause dell'incendio divampato questa notte in una villetta monofamiliare a Usmate Velate (Monza), a seguito del quale sono rimasti feriti padre, e soprattutto madre e figlia di nove anni (in condizioni serie).

A salvarli dalle fiamme sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monza che, arrivati per primi sul posto, sono entrati nell'abitazione e hanno aiutato la famiglia ad uscire.

In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco i militari hanno poi iniziato a spegnere il rogo utilizzando una manichetta antincendio.

Quando i feriti sono stati trasferiti sulle ambulanze (mamma di 48 anni e padre di 55 a Niguarda, la piccola al Buzzi) i due carabinieri sono stati visitati per precauzione al San Gerardo, ma a quanto emerso sono usciti illesi dall'intervento. Sulle cause del rogo, che ha interessato anche il garage dell'abitazione, sono al lavoro i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza. (ANSA).