Dà festa con amici fino all'alba a Legnano, tutti multati

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Approfittando del fatto che i genitori erano all'estero, una ragazza di Legnano ha deciso di invitare gli amici e dare una festa nella sua casa, in un quartiere residenziale di villette.

La musica alta ha però fatto spazientire i vicini che hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto hanno trovato la ragazza e i suoi amici, fra cui due minorenni. I 16 festaioli, di età compresa fra i 15 e i 24 anni, sono stati tutti multati per non aver rispettato il divieto di assembramento e tutti, tranne la padrona di casa, anche per essere usciti dal proprio Comune. I due minorenni sono stati affidati ai genitori. (ANSA).