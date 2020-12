Covid: Fontana, bene Malara personaggio dell'anno

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Annalisa Malara, l'anestesista che diagnosticò a Codogno il primo caso italiano di coronavirus, è stata scelta come personaggio italiano dell'anno da una giuria di opinion leader e annunciato ieri sera ne corso di 'Sky tg24 live in', il primo evento live di sky tg24 da Courmayeur.

Una scelta che il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha apprezzato perché Malara "è il simbolo di tutti gli operatori sanitari lombardi che hanno affrontato e gestito questa emergenza in prima linea. Un anno duro e difficile per tutti, ma con tanti gesti di eroismo e altruismo da non dimenticare. A lei rinnovo le mie più vive congratulazioni per quello che fece quella sera in ospedale. Andando contro rigidi protocolli, ha trovato il primo paziente a Codogno e lanciato l'allarme in Italia e in Europa. Grazie"! (ANSA).