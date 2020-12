Pioli "Milan come Leicester? Siamo solo all'inizio"

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Noi come il Leicester di Ranieri? Credo sia una situazione magari non irripetibile perché era successo anni fa con lo scudetto del Verona o della Sampdoria.

Ma siamo solo a inizio campionato, pensiamo alla partita di domani e affrontarla nel modo migliore possibile": così il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, guidata da Claudio Ranieri artefice dello storico trionfo del Leicester in Premier nel 2016. "Io e Ranieri - racconta Pioli - siamo amici ma saremmo avversari durante la partita. Ho grande stima di lui, è stato importante per la mia crescita personale. E' stato l'allenatore che mi ha dato dei concetti chiari, lo stimo tanto. A Leicester ha fatto una cosa incredibile ma ha sempre dimostrato le sue qualità". (ANSA).