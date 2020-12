COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, DEC 5 - Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia nei reparti ordinari (-238, 6.554 in totale) sia nelle terapie intensive (-17, 805). Sono in calo anche i nuovi positivi che sono 3.148 con 31.193 tamponi effettuati, con il rapporto al 10% (ieri 10.7%). I decessi sono 111 (ieri 147) per un totale di 22.884 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 3.983. Nella città metropolitana di Milano i nuovi casi sono 980, di cui 355 a Milano città, 395 a Varese, 285 a Monza e Brianza, 284 a Brescia, 214 a Como, 190 a Bergamo.

Intanto sulla difficoltà di reperire i vaccini per l'influenza - che rendono più facile individuare i sintomi del coronavirus -, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è pronto ad assumersi "in prima persona" tutte le responsabilità derivanti da un acquisto "a trattativa privata, superando l'obbligo della gara pubblica". Sempre Fontana fa sapere oggi che circa 5.000 bonifici sono stati già consegnati alle microimprese lombarde escluse dai DL ristori del Governo.

E' già stato erogato il primo flusso di pagamenti messo a disposizione dalla Regione per le filiere produttive che stanno soffrendo particolarmente gli effetti della crisi economica.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato questa mattina la struttura nel quartiere Adriano che doveva diventare una Rsa per anziani ma è stata momentaneamente prestata all'emergenza Covid e ospita persone in isolamento. "Grazie a una convenzione con Comune e Ats, e con grande senso di responsabilità, Proges, che ha acquistato e ristrutturato l'edificio e gestirà l'Rsa, ospiterà persone non autonome sintomatiche, soprattutto anziani, offrendo loro un ambiente sereno e sicuro", ha spiegato. (ANSA).