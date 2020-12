Scuola: Sala, non mi sento di dar torto agli studenti

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Sul tema della riapertura delle scuole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si schiera con gli studenti che in tutta la città hanno affisso volantini rossi con la scritta 'A Natale regalate la scuola' partecipando alla campagna lanciata dal Comitato Priorità alla Scuola Milano.

Il Comitato chiede il potenziamento immediato di spazi, trasporto pubblico e monitoraggio sanitario per riaprire tutte le scuole in sicurezza. "Sia restituito il diritto all'istruzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi".

"In questo specifico caso io non mi sento di dar torto agli studenti - ha scritto Sala sulla sua pagina Instagram postando una foto del volantino affisso al portone di casa sua -. Abito di fronte al liceo Parini e questa mattina i ragazzi hanno lasciato questo messaggio nel quartiere e sul portone di casa mia. Ognuno di noi ha un suo pensiero sulle mille opzioni di apertura/chiusura e mi pare si faccia una gran fatica ad accettare il contraddittorio, rifugiandosi spesso nell'aggressione verbale. Anche il tema scuola non fa eccezione". (ANSA).