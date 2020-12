Salute: esperto, in inverno evitare di bere acqua fredda

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Anche se con il freddo si sente meno lo stimolo della sete è importante idratarsi in modo corretto anche in inverno. In un focus di In a Bottle (www.inabottle.it) sul tema idratazione e stagioni invernali, Alex Revelli Sorini, gastrosofo e professore di Comunicazione in cultura alimentare presso l'università San Raffaele di Roma, ne spiega gli effetti positivi.

"In inverno - sottolinea - come nel resto dell'anno, una corretta idratazione tra le altre cose elimina le tossine e le sostanze di scarto, normalizza la temperatura corporea, disintossica e purifica l'organismo, agevola il trasporto di nutrimento alle cellule, aiuta la digestione, mantiene la corretta umidità delle mucose del naso e della gola, combatte affaticamento e stanchezza".

Revelli consiglia di variare nel corso del tempo il tipo di acqua minerale che si beve, magari alternandole ogni due mesi, in modo da sfruttare nel lungo periodo le diverse qualità e proprietà tipiche di ciascun'acqua. E per quanto riguarda la quantità, la regola degli 8 bicchieri d'acqua al giorno vale anche in autunno ed in inverno,. Con un accorgimento , meglio non bere acqua fredda, L'esperto, infatti, consiglia di tenere la bottiglia d'acqua fuori dal frigorifero prima di bere, in quanto se si beve acqua ghiacciata in pieno inverno, a risentirne possono essere i nostri organi interni. "Il nostro organismo è come una macchina che consuma energia per mantenere costante la temperatura corporea sui 36 gradi. Dati i gradi esterni in estate, si ha bisogno di mantenere tale temperatura costante consumando cibi freschi e bevendo acqua fresca. In inverno, invece, occorre mantenere la giusta temperatura corporea consumando cibi caldi e più sostanziosi e bevendo acqua possibilmente temperatura ambiente". (ANSA).