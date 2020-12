Milan: lesione alla coscia per Kjaer

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Il Milan dovrà fare a meno di Simon Kjaer almeno per le prossime tre partite, contro Sampdoria, Sparta Praga e Parma. Per il difensore centrale danese, infortunatosi ieri sera dopo una decina di minuti della partita di Europa League contro il Celtic Glasgow, la diagnosi parla di una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra, come fa sapere il club. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni per valutare l'evoluzione del problema muscolare, ma non è detto che Kjaer possa recuperare in tempo per gli ultimi impegni del 2020. (ANSA).