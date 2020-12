Germania: Pjatek doppietta, il derby di Berlino è dell'Hertha

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Una doppietta dell'ex milanista Krzysztof Pjatek ha contribuito in modo determinante al successo dell'Hertha Berlino nel derby contro l'Union, finito 3-1, disputato nell'Olympiastadion della capitale tedesca e valido per la 10/a giornata di Bundesliga.

Ad aprire le marcature, tuttavia, era stato Awoniyi per gli ospiti, dopo 20' di gioco; nella ripresa è arrivato il pareggio di Pekarik al 16', quindi l'uno-due firmato Pjatek, che ha fatto centro al 29' e al 32'.

L'Hertha, grazie al successo di questa sera, risale in classifica e adesso è 11/a, con 11 punti, assieme a Stoccarda e Werder Brema; l'Union è 6/a con 16 lunghezze. (ANSA).