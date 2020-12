Droga: telecamere nel vaso di casa per evitare controlli

(ANSA) - MONZA, 04 DIC - Un sistema di videosorveglianza con anche una telecamera in un vaso per tenere sotto controllo l'ingresso di una casa a Seregno (Monza), da dove due spacciatori gestivano un giro di cocaina.

Lo hanno scoperto i carabinieri che, proprio monitorando l'attività dei due pusher, entrambi 64 enni, sono arrivati alle loro abitazioni, una delle quali dotata di telecamere per prevenire controlli di Polizia.

In una cantina in disuso nella palazzina di uno dei due i militari hanno trovato e sequestrato anche una bomba artigianale caricata con mezzo chilo di esplosivo, con 40 centimetri di miccia detonante e ritenuta potenzialmente micidiale tanto da richiedere l'intervento degli artificieri. Sull'ordigno sono in corso indagini.

Colti sul fatto mentre cedevano due dosi di cocaina a Cesano Maderno (Monza), i due sono stati seguiti fino a casa, dove è scattato il blitz. (ANSA).