Covid: a ospedale Fiera Milano si accende Natale

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - "Si cominciano a vedere i risultati delle misure restrittive. Il primo dato importante è che nei pronto soccorso non ci sono quegli affollamenti che ci disperavano. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva comincia a scendere, lentamente ma scende" - dice con soddisfazione Nino Stocchetti, direttore dell'ospedale Fiera Milano, all'accensione dell'albero di Natale realizzato dall'artista Massimo Uberti per rendere omaggio al personale sanitario, che si è tanto speso quest'anno per affrontare l'emergenza Covid-19.

"Qui in Fiera il numero dei ricoverati oggi è attorno alla settantina, ancora tanti - continua Stocchetti -. In questo momento abbiamo tutto il personale necessario. Quello che ci proponiamo non è soltanto accogliere pazienti nuovi, ma anche quei malati che potrebbero essere trasferiti da ospedali che sono in sofferenza".

"Quest'albero è un piccolo riconoscimento ai nostri angeli custodi - sottolinea Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano -. E' ispirato all'idea di Leonardo che ogni cosa è interconnessa. è un invito a ricostruire il nostro futuro tutti insieme in un'ottica di sistema partendo dalla salute, partendo proprio da questo luogo". (ANSA).