Appello Confcommercio Milano, fate acquisti in sicurezza

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Confcommercio Milano lancia la sua 'Operazione fiducia, un appello anche via social "alla responsabilità nello shopping evitando situazioni di assembramento".

L'invito è a fare acquisti nei negozi in città ma a fare attenzione anche tenendo conto del probabile passaggio a zona gialla che consentirà l'apertura di bar e ristoranti fino alle 18.

"Le imprese faranno la loro parte per rispettare le regole - sottolineano da Confcommercio - e sono ben consapevoli di come non vi possa essere nulla di più dannoso di dover essere costrette a chiudere la propria attività per nuovi lockdown.

Un'eventualità assolutamente da scongiurare per i tanti esercizi commerciali fortemente danneggiati dall'emergenza sanitaria e che, con grande sacrificio, stanno affrontando queste nuove restrizioni. Imprese che hanno investito risorse per adottare tutti i criteri di sicurezza e che in questo periodo cruciale dello shopping natalizio devono poter operare con serenità".

"I comportamenti responsabili di tutti -è l'appello di Confcommercio - sono decisivi per combattere la pandemia e sono il primo aiuto per il commercio". (ANSA).