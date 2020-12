Recovery: Fontana, non interventi spot

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Credo che sarà importante guardare alla prossima programmazione europea e ai fondi che verranno messi a disposizione dell'Ue. Anche in questo caso credo che non si debbano fare delle distribuzioni a pioggia per favore l'acquisto delle bici elettriche o dei monopattini. Si dovranno fare degli investimenti che abbiamo una visione di più ampio respiro, non accontentarci di piccoli interventi spot". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo intervento all'evento online 'Smartland' organizzato dal Sole 24 Ore.

"Noi abbiamo presentato un nostro progetto per l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund che va nella direzione di seguire le linee di intervento date dall'Europa: digitale, transizione verde, rigenerazione urbana e attrattivi territoriale. Speriamo che queste nostre proposte vengano prese in considerazione", ha auspicato Fontana. (ANSA).