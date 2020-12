Fontana, piano rilancio salirà a 4 Mld

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Con l'approvazione del bilancio regionale il 'Piano Lombardia' di investimenti per il rilancio economico post-Covid salirà da 3,5 a 4 miliardi di euro. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana a Smartland, evento on line del Sole 24 Ore. "Per il triennio 2020-2022 abbiamo messo a disposizione la cifra di 3,5 miliardi che con l'approvazione del bilancio 2020 diventerà 4 miliardi" ha detto Fontana.

"Sono convinto - ha sottolineato il governatore - che ancora attraverso la Regione Lombardia passerà il futuro del nostro Paese. Regione Lombardia sarà il luogo dove si costruisce l'Italia che verrà. Con questi obiettivi ci siamo mossi in due direzioni: garantire la tenuta del sistema con misure di sostegno al credito e all'occupazione e ristori alle categorie più colpite e avviare un grande piano di investimenti per dare l'opportunità alle imprese di ripartire. Il nostro Piano Lombardia risponde così, non solo alle esigenze immediate del momento, ma a un'esigenza di più lungo periodo. Nessuna Regione ha fatto altrettanto, movimentando una così grande quantità di risorse per i propri territori". (ANSA).