Europa League: 4-2 al Celtic, Milan ai 16/i

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il Milan batte 4-2 il Celtic Glasgow in un incontro della quinta giornata della Europa League, giocato a San Siro, e si qualifica così per i sedicesimi di finale del torneo. Nel primo tempo il Milan parte malissimo e va sotto di due gol per le reti di Rogic (su regalo di Krunic) e di Edouard, ma Calhanoglu accorcia su punizione e Castillejo prima della mezz'ora pareggia. Nella ripresa, le reti di Hauge e Brahim Diaz assicurano il successo ai rossoneri. (ANSA).