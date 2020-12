Covid, Fontana: 'Lombardia probabile zona gialla da 11/12'

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il passaggio della Lombardia a zona gialla "dovrebbe essere automatico se i numeri continueranno così nei prossimi giorni": così ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa aggiungendo che "dovremmo entrare in zona gialla dall'11 dicembre". Il passaggio dovrà essere ratificato da una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Una "ingiustificata limitazione": così il presidente Fontana ha poi definito il divieto di spostamento fra Comuni il giorno di Natale, di Santo Stefano e di Capodanno inserito nel Dpcm approvato nella notte.

Per questo ha spiegato di aver proposto "di creare un percorso privilegiato" magari "utilizzando emendamenti" a qualche provvedimento per eliminarlo. (ANSA).