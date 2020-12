Aiuto tra vicini contro isolamento Covid

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Uno spazio virtuale dove poter offrire e ricevere aiuto: è l'iniziativa di solidarietà di quartiere 'Conta su di me' lanciata dall'app per vicini di casa Nextdoor per combattere l'isolamento da pandemia.

Un sondaggio diffuso tra i membri della piattaforma ha evidenziato come il 62% degli oltre 1.000 intervistati abbia sperimentato un maggior senso di solitudine in questi mesi soprattutto nelle grandi città come Roma (68%), Firenze (70%) e Milano (62%).

Sulla piattaforma sono stati così creati Gruppi di Solidarietà denominati "Conta su di me", dove i vicini possono trovare e offrire supporto psicologico o aiuti pratici, come organizzare eventi virtuali o fare la spesa. In poche settimane dal lancio, l'iniziativa ha coinvolto oltre 520 persone tra Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze.

Durante il lockdown dello scorso marzo, le ricerche sulla piattaforma contenenti la parola "aiuto" e le sue accezioni avevano registrato un aumento del 300%. Di qui la nascita della Mappa della Solidarietà le cui visualizzazioni, dall'inizio della campagna "Conta su di me", sono passate da 800 a 8.000 al giorno. Parallelamente, gli aiuti offerti sono aumentati di 19 volte, passando da una media giornaliera di 20 a una di 380, mentre le richieste di supporto sono cresciute di circa 6 volte, passando da 70 a 400. (ANSA).