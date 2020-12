Smog: Lombardia, revocate misure a Milano e altre 5 province

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Sono revocate da domani, giovedì 3 dicembre, le misure temporanee di primo livello che erano state attivate nei comuni con più di 30.000 abitanti (oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza e Varese.

Lo comunica in una nota la Regione Lombardia, spiegando che "la situazione meteorologica favorevole alla dispersione degli inquinanti ha permesso infatti in questi territori di registrare per due giorni consecutivi dei valori medi di Pm10 al di sotto del limite previsto". Le misure invece rimangono ancora attive nei comuni coinvolti nelle province di Como e Pavia. (ANSA).