Fontana: 'Altri 43,7 milioni a sostegno di imprese e famiglie'

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Altri 43,7 milioni a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. E' l'ulteriore stanziamento approvato oggi dalla Giunta regionale della Lombardia.

"Nel segno della concretezza, prosegue il percorso di Regione Lombardia a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Destinati altri 43,7 milioni di euro a sostegno delle filiere produttive particolarmente in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus", annuncia il presidente della Regione Attilio Fontana.

Le nuove risorse rientrano nell'ambito del più ampio piano di aiuti economici varato nelle scorse settimane dalla Regione e denominato 'Rilancio Lombardia'. "Risorse destinate a finanziare ancora le micro imprese di altre filiere produttive individuate, con le stesse logiche con cui abbiamo costruito e già realizzato l'Avviso 1 di 'Sì LOMBARDIA' chiuso senza intoppi venerdì scorso - spiega il governatore - con il duplice scopo di non lasciare indietro nessuno' e di integrare i ristori governativi".

I nuovi 43,7 milioni, ha aggiunto Fontana "si sommano ai 40,5 milioni già assegnati e in corso di erogazione". Con l'ulteriore stanziamento, il totale degli interventi sale a 210,7 milioni di euro.

Con le nuove risorse - spiega una nota - oltre a riaprire la filiera del trasporto di persone (trasporti con taxi, Ncc e autobus turistici), viene allargata quella delle attività di commercio al dettaglio anche in forma ambulante.

"Abbiamo inoltre ampliato - sottolinea Fontana - il nostro intervento di sostegno ad altri operatori della filiera degli eventi, del turismo, dello sport, della cultura e dello spettacolo e dei servizi alla persona. Tutti settori che registrano anche una particolare densità di operatori che svolgono la loro attività anche in forma professionale con partita Iva". Aggiunte anche alcune attività di commercio all'ingrosso di prodotti primari dello sport e della ristorazione che continuano a subire particolari restrizioni, oltre ad alcune categorie di intermediari, agenti rappresentanti di commercio e alcune attività artigianali. Introdotta anche la filiera del design e dei servizi fotografici e quella dei servizi per eventi, comunicazione, marketing e pubblicità, comprese le attività dei giornalisti indipendenti.

Queste categorie potranno presentare la domanda di sostegno alla Regione Lombardia, partecipando all'Avviso 1 bis deliberato oggi. Dall'11 al 15 gennaio, sarà poi aperto l'Avviso 2 destinato ai lavoratori autonomi con partita Iva.