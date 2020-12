Arrestato 16enne con tre etti di hashish

(ANSA) - BRESCIA, 02 DIC - Un16enne è stato arrestato a Brescia e portato al carcere minorile Beccaria di Milano dopo essere stato fermato in centro città perché, vedendo la Polizia di Stato, aveva provato a scappare.

Nella fuga si era liberato di un marsupio con tre etti di hashish e uno storditore elettrico. Il pm della Procura di Brescia ha deciso per l'arresto in carcere essendo l'ennesimo episodio di spaccio contestato al giovane. (ANSA).