Tumori:frutta secca che sostiene ricerca

(ANSA) - MILANO, DEC 1 - Per Natale comperare noci, nocciole e pistacchi potrà diventare un modo anche per sostenere i progetti dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. Dal 1 al 31 dicembre, all'interno dei 92 punti vendita Coop, iperCoop e inCoop di Coop Lombardia, sarà disponibile la frutta secca che sostiene la Ricerca: parte del ricavato di tutta la vendita infatti sarà destinato a Fondazione IEO-CCM, che supporta progetti di ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

In questi ultimi mesi, sottolinea Coop in un comunicato, Fondazione IEO-CCM ha organizzato e supportato numerose iniziative digitali e incontri online per sensibilizzare - in particolar modo in quest'anno così complesso - la popolazione alla prevenzione, un'attività fondamentale per la salute che non può essere rimandata. (ANSA).