Morto pensionato investito a Milano

(ANSA) - MILANO, DEC 1 - E' morto un pensionato che questa mattina è stato investito da un'auto a Milano. Per l'ottantenne non sono bastate le manovre di rianimazione del personale del 118, arrivato pochi minuti dopo l'impatto (alle 10.05) all'angolo tra viale Brianza e via Venini. L'anziano è stato travolto da un 76enne alla guida di una Lancia Y che era appena ripartita dopo il semaforo rosso e che quindi viaggiava a bassa velocità.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, in quel punto di viale Brianza sia il pedone che l'automobilista avevano il semaforo verde e il conducente ha travolto l'80enne svoltando a destra. Il pensionato sarebbe entrato nell'angolo cieco di guida e dopo l'impatto ha battuto la testa. Il 76enne si è subito fermato per prestare i soccorsi e chiamare aiuto. (ANSA).