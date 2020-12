Cucina: nuovi talent in Acadèmia

(ANSA) - MILANO, DEC 1 - Cresce la squadra di cuochi che dà vita ad Acadèmia, la piattaforma didattica online che propone corsi di cucina in diversi settori sul modello americano di Masterclass. Ad affiancare i sei talent già presenti sul portale lanciato ad aprile 2020, tra i quali Iginio Massari, Davide Oldani e Hirohiko Shoda, compaiono: il maestro della pasticceria e del cioccolato Ernst Knam, lo stellato Norbert Niederkofler e Fabio Curreli con la loro cucina di montagna, il cinque stelle Michelin Igles Corelli con un corso sulla pasta fresca all'uovo, il panificatore Davide Longoni e l'oste Daniele Reponi dell'Accademia del panino italiano.

Con l'avvicinarsi del Natale, Acadèmia propone anche un video-corso speciale per la preparazione di un apposito menu, disponibile dal 10 dicembre, con rivisitazioni di alcuni piatti della tradizione natalizia italiana elaborati da quattro big, impegnati su una portata ciascuno: lo stesso Corelli, Eugenio Boer, Diego Rossi e Vincenzo Santoro.

I corsi di Acadèmia, scuola digitale realizzata dalla media company Chef in Camicia specializzata in intrattenimento video nel settore food, sono studiati perché siano fruibili tanto dai professionisti interessati ad affinare le proprie tecniche quanto dagli amatori che intendono scoprire arte e segreti dei migliori talenti operanti ai massimi livelli in Italia. I contenuti, realizzati in alta definizione e caratterizzati da toni leggeri ed informali, sono fruibili sul sito academia.chefincamicia.com o sull'app attivando un abbonamento annuale esattamente come accade per le più note piattaforme dell'intrattenimento in video. Al completamento di ciascun video-corso, viene rilasciato un certificato finale di partecipazione. (ANSA).