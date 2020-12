Covid: Gallera, probabile una terza ondata a gennaio

(ANSA) - MILANO, DEC 1 - "Probabilmente avremo una terza ondata, questa arriverà a gennaio". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in Consiglio regionale, rispondendo a una interrogazione delle opposizioni che chiedevano iniziative urgenti "per ridurre il livello di tensione tra Direzioni generali delle aziende ospedaliere e medici ospedalieri". "Abbiamo bisogno che le persone in prima linea ritrovino la forza, la motivazione per continuare ad andare avanti a curare le persone che inevitabilmente andranno negli ospedali. Il mio impegno è assoluto", ha aggiunto Gallera.

