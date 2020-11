ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Lombardia alle medie tutti in classe

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Con 16.987 tamponi effettuati, sono 1.929 i nuovi casi positivi in Lombardia, con un rapporto stabile al 11.3% (ieri 11,2%). I nuovi decessi sono 208 per un totale di 21.855 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-1, 906) mentre tornano a crescere negli altri reparti (+33, 7.433) Oggi è il giorno in cui, in tutta la regione, si è verificato "il rientro tanto atteso da tutte le parti", per dirla con Laura Barbirato, dirigente dell'istituto statale Ermanno Olmi di Milano, che ha commentato il ritorno in classe degli alunni della seconda e terza media. "L'interruzione era stata vissuta male, tornare in dad dopo aver fatto di tutto per garantire il massimo della sicurezza per i ragazzi era stato come tornare indietro", racconta la dirigente dell'istituto, due elementari e una media alla periferia Nord di Milano.

Nel frattempo, Il Pio Albergo Trivulzio "si impegna a garantire un minimo di due visite per ciascun ospite RSA per il periodo delle festività". E "a differenza degli incontri effettuati in precedenza, tutti i familiari/visitatori che accederanno alla struttura dovranno obbligatoriamente sottoporsi al test rapido antigenico", fa sapere la struttura.

Gli incontri in appositi spazi dureranno "20 minuti", verranno forniti i dpi e non si potranno portare "doni" dall'esterno, né potranno esserci "contatti fisici". (ANSA).