Gregge di pecore travolto da un treno, morti cento animali

(ANSA) - VARESE, 29 NOV - Un centinaio di pecore, parte di un gregge sfuggito al proprietario, è rimasto ucciso da un treno in corsa questa mattina tra le stazioni di Varese e Gazzada Schianno, lungo la tratta Trenord Varese-Milano.

A quanto si è saputo, gli animali, oltre duecento in totale, si sono allontanati dalla zona di pascolo per poi finire sui binari. Il macchinista del convoglio non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

A causa del grave incidente, registrati ritardi sulla linea.

Sul posto sono intervenuti i veterinari di Ats e gli agenti della Polfer. (ANSA).