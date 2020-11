Da Pioli i complimenti al Milan in videochiamata

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Stefano Pioli ha festeggiato la vittoria del suo Milan contro la Fiorentina in videochiamata con i suoi giocatori da casa, dove è in isolamento per il coronavirus. Al termine della partita, il team manager Andrea Romeo ha passato lo smartphone con in collegamento l'allenatore ad alcuni dei giocatori, fra cui Franck Kessie e Gianluigi Donnarumma. E poi c'è stata un'altra videochiamata con tutti, nello spogliatoio.

"Pioli ha fatto i complimenti a tutta la squadra, ha detto che siamo stati bravi a vincere, è contento", ha raccontato a Dazn Kessie che, dopo aver preso il posto di rigorista ceduto da Zlatan Ibrahimovic dopo il secondo errore di fila, oggi ha segnato un rigore e ne ha sbagliato un altro. "Ma il prossimo comunque lo calcio io…", ha sorriso il centrocampista ivoriano.

