Influenza: Regione Lombardia, mancano 700 mila dosi vaccino

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Settecentomila dosi non sono consegnate rispetto agli acquisti. Questo è un problema importante. L'industria non è stata in grado di fornirle. Ci sono dosi altrettanto inevase in Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Quattrocentomila credo non consegnabili, 300 mila arriveranno purtroppo attorno al 10 dicembre". Lo ha detto in un'intervista al Tgr Lombardia il direttore generale del Welfare regionale, Marco Trivelli.

"Gli over 65 sono coperti, non come volevamo, perché 700 mila dosi in più avrebbero fatto la differenza - ha aggiunto - anche in termini di facilità di distribuzione e somministrazione per i nostri medici". (ANSA).