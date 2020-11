Il Liverpool non sa più vincere, 1-1 col Brighton

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Liverpool campione del mondo per club in carica non sa più vincere. La squadra di Juergen Klopp, dopo essere stata sconfitta in casa dall'Atalanta in Champions, non è riuscita ad andare oltre l'1-1 sul terreno dell'American Express Community Stadium di Falmer, contro il Brighton. I 'Reds' erano passati in vantaggio con il portoghese Jota al 15' della ripresa, ma sono stati raggiunti al 45' su rigore da Gross, che ha firmato l'1-1 finale. Al 20' del primo tempo il Brighton allenato da Graham Potter aveva sbagliato un altro penalty con Maupay.

Nella classifica della Premier League, dopo 10 giornate, il Liverpool è in vetta alla classifica con 21 punti, ma i suoi inseguitori - Tottenham, a 20 punti; Chelsea e Leicester, a 18 - giocheranno fra domani e lunedì. (ANSA).