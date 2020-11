COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Continua il calo dei ricoveri in Lombardia: -6 in terapia intensiva e -253 negli altri reparti.

Sono 4.615 i nuovi positivi e cala al 12,3% il rapporto con i tamponi effettuati. Sono 119 i nuovi decessi. "Il numero dei ricoveri da 4-5 giorni quotidianamente si riduce - ha detto il presidente Attilio Fontana - e questo ci fa sperare che sia veramente iniziata la curva di discesa".

Intanto il ministro Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza e da domani la Lombardia sarà ufficialmente 'zona arancione'.

Soddisfatto Fontana, convinto però che ci sia "ancora tanta strada da fare". "Da lunedì - ha spiegato - i ragazzi delle medie frequenteranno la scuola in presenza. Da domani i negozi possono riaprire e aggiungo il mio consiglio: compriamo italiano, compriamo lombardo. Aiutiamoci".

Anche il commercio in crisi tira dunque un sospiro di sollievo, ma spera che presto, prima di Natale, la zona arancione si trasformi in gialla. Facendo attenzione ai comportamenti, però, perché un terzo "drammatico" lockdown sarebbe "gravissimo per la salute e l'economia" ha spiegato il segretario generale della Confcommercio di Milano, Marco Barbieri.

Fontana ha affrontato anche il tema della legge regionale sulla sanità. "Bisogna ripartire dalla legge che c'è già - ha detto - che è una buona legge che va semplicemente aggiornata e applicata. Il problema vero sono stati i tagli alle risorse", 37 miliardi negli ultimi dieci anni.

A spronare oggi Milano ci ha pensato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che in collegamento con l'università Bocconi ha citato la canzone 'Milan l'è un gran Milan'". Intanto è scoppiato un caso relativo al King-Mokinba Hotel. I gestori volevano impiegarlo come Covid hotel, ma sono stati diffidati dall'immobiliare proprietaria dello stabile, secondo cui la presenza di malati sarebbe un danno per il quartiere. (ANSA).