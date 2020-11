Intesa: si chiude 'Imprese Vincenti', 144 pmi da 3,2 mld ricavi

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Imprese resilienti, pronte a ripartire, fortemente focalizzate su innovazione e sostenibilità. Si presentano così le 'Imprese Vincenti' di quest'anno che hanno partecipato al digital tour di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle pmi italiane. Il roadshow si chiude oggi a Milano tracciando un bilancio di questa seconda edizione dopo aver attraversato virtualmente tutta l'Italia dando voce a 144 piccole e medie imprese simbolo d'eccellenza imprenditoriale e del made in Italy.

Un gruppo di imprese che complessivamente ha generato nel 2019 circa 3,2 miliardi di euro di fatturato, segnando una crescita dieci volte superiore rispetto alla media italiana negli ultimi sei anni, occupando oltre 15.000 dipendenti, con una crescita otto volte superiore alla media nazionale dal 2014 a oggi. "Nonostante le difficoltà che la crisi pandemica sta determinando, la risposta e la partecipazione delle pmi italiane è stata totale, a testimonianza che i tratti comuni dell'imprenditoria italiana sono passione, ingegno italiano e determinazione", afferma il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese.

Dalle testimonianze degli imprenditori emerge un quadro che in qualche modo traccia una linea importante per la ripresa, mostrando che, anche in questa difficile fase di crisi, queste pmi hanno continuato a investire sulle direttrici fondamentali per la crescita: sostenibilità, innovazione, capitale umano, passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive, oltre ad una forte attenzione all'impatto sociale generato sul proprio territorio. (ANSA).