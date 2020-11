Gallera, spray vaccino influenza in una dose fino a 10 anni

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Il vaccino spray antinfluenzale potrà essere utilizzato in un'unica somministrazione e sarà esteso ai ragazzi fino a 10 anni". Lo annuncia l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, spiegando che "la decisione scaturisce dal parere favorevole formulato ieri dal Ministero della Salute e dall'Agenzia Italiana del Farmaco" su specifica richiesta della Lombardia, unica Regione in Italia ad aver avviato da quest'anno la vaccinazione in spray per i bambini dai due ai sei anni. (ANSA).