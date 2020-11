Covid: Trivulzio, 129 tamponi su personale, solo 3 positivi

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - In una settimana, dal 17 al 23 novembre, sono stati eseguiti 129 tamponi sul personale e sono stati accertati solo tre casi di contagi. Il dato della "attività di screening" al Pio Albergo Trivulzio di Milano è contenuto nell'aggiornamento dell'ultimo bollettino.

Sono stati eseguiti "101 tamponi, di cui 35 su personale sanitario e 66 su personale non sanitario. Sono risultati positivi un sanitario e un amministrativo". Dal 17 al 23 novembre, poi, "sono stati eseguiti 28 tamponi, di cui 24 di personale sanitario e 4 di personale non sanitario. E' risultato positivo un tampone riferito ad operatore sanitario".

Dallo stesso bollettino era emerso che l'incidenza "del numero di positivi sui tamponi effettuati" tra ospiti e pazienti del Trivulzio "è dello 0,49%". E il dato del "numero di positivi sui tamponi effettuati" tra il personale "è dello 0,41%".

(ANSA).