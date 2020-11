Ambiente: studio, le 10 regole per risparmiare acqua

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Non è una risorsa illimitata e troppo spesso viene sprecata con dei comportamenti che si possono facilmente evitare. Per questo la testata In a bottle (www.inabottle.it) ha raccolto 10 consigli utili per risparmiare acqua e, al tempo stesso, salvare il nostro pianeta.

Con poche regole è possibile risparmiare quantità importanti di acqua, salvaguardando l'ambiente e anche risparmiando. Per esempio è possibile risparmiare fino a 6 litri d'acqua al minuto chiudendo il rubinetto mentre ci si lava i denti o riparare i rubinetti che perdono e risparmiare potenzialmente 60 litri di acqua che scendono dritti nello scarico ogni settimana.

Ottimizzare il tempo sotto la doccia e i lavaggi delle lavatrici e delle lavastoviglie significa anche pagare bollette più basse, mentre è bene ricordare che l'allevamento di animali per la carne e i latticini e la raccolta di colture su larga scala richiedono un'incredibile quantità di acqua. Legata all'alimentazione, aiutano anche la cottura al vapore per ridurre il consumo di acqua e trattenere più nutrienti naturali ed evitare lo spreco di cibo.

Innaffiare le piante al momento giusto è un'altra pratica utile e raccogliere l'acqua piovana consente di risparmiare fino a 5.000 litri di acqua all'anno. (ANSA).