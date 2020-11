Presentata la Consulta Polizie Locali

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - E' stato presentato oggi, a Milano, il nuovo coordinamento delle associazioni di Polizie Locali italiane, che si è costituito nella "Consulta Nazionale delle Associazioni della Polizia Locale d'Italia, per la Riforma della legge 65/86", e che raggruppa 14 associazioni, che rappresentano quasi tutta la galassia del settore. L'occasione è stato il webinar su "Giornalisti e polizie locali tra Informazione e Sicurezza" promosso dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti e dall'assessorato alla Sicurezza della Regione Lombardia.

"Oggi, grazie all'iniziativa organizzata dal Gruppo Cronisti Lombardi, si è avviato un percorso che porterà a far conoscere alla cittadinanza l'attività svolta dalle polizie locali lombarde sui temi riguardanti la sicurezza - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato -. Sarà una importante occasione per migliorare la prevenzione generale e l'educazione civica. La polizia Locale spesso è la sentinella dei quartieri proprio come lo sono gli inviati di cronaca. Il reciproco rispetto dei ruoli e la sinergia nel lavoro potranno sicuramente contribuire a garantire l'informazione del cittadino". (ANSA).